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В Бухаресте открыли мемориальную доску, посвященному Льву Толстому

Автор мемориальной доски - скульптор Силвиу Николае Спиреску
Автор мемориальной доски Силвиу Николае Спиреску, директор РЦНК Наталия Муженникова, представитель Союза писателей Даниел-Кристя Энаке и советник-посланник посольства РФ Игорь Инюшкин Николай Морозов/ТАСС
Описание
Автор мемориальной доски Силвиу Николае Спиреску, директор РЦНК Наталия Муженникова, представитель Союза писателей Даниел-Кристя Энаке и советник-посланник посольства РФ Игорь Инюшкин
© Николай Морозов/ТАСС

БУХАРЕСТ, 4 декабря. /ТАСС/. Мемориальная доска, посвященная великому русскому писателю Льву Толстому, была открыта в среду на главной улице румынской столицы Каля Викторией во дворе "дома Вернеску" - одного из красивейших особняков начала XIX века в Бухаресте.

Классик русской литературы находился в Бухаресте в период 12 марта - 19 июля 1854 года в качестве офицера Дунайской армии во время Крымской войны (1853-1856). В частности, здесь он работал над автобиографической повестью "Отрочество" и рассказом "Рубка леса".

Автор мемориальной доски - 42-летний румынский скульптор Силвиу Николае Спиреску. Бронзовая плита в форме книги включает портрет писателя и сведения о его коротком пребывании в Бухаресте. В румынской столице есть несколько домов, связанных с именем Льва Толстого, однако сегодня не все они памятники архитектуры, некоторые находятся в частной собственности.

Выступая на открытии мемориальной доски, советник-посланник посольства РФ в Румынии Игорь Инюшкин подчеркнул непреходящее значение творчества великого писателя и масштаб личности Льва Толстого. Он выразил надежду, что появление в Бухаресте нового памятника деятелю русской культуры будет способствовать улучшению взаимопонимания между российским и румынским народами.

На церемонии присутствовали живущие в Бухаресте россияне, представители румынской интеллигенции, журналисты.

Мемориальная доска, посвященная Льву Толстому, установлена по инициативе Российского центра науки и культуры (РЦНК) в румынской столице.

Теги
Румыния
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