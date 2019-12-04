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Новый нижегородский завод сможет переработать все пластиковые отходы региона

Глава региона Глеб Никитин сообщил, что завод является крупнейшим по мощности в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Новый завод по переработке вторичных полимеров позволит переработать все пластиковые отходы Нижегородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Глеб Никитин, выступая на торжественной церемонии открытия предприятия, созданного в областном центре.

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"Завод является крупнейшим по мощности в России, и я горжусь, что именно в Нижегородской области открылось такое предприятие, современное оборудование позволяет переработать весь пластик, который образуется в регионе", - сказал Никитин. Он назвал запуск производства "реальным прорывом в экологической отрасли страны", выразив при этом уверенность в том, что работа нового завода позволит достигнуть установленных показателей нацпроекта "Экология". Никитин добавил, что новое предприятие позволило создать свыше 115 рабочих мест.

В пресс-службе областного правительства ТАСС пояснили, что на заводе будут обрабатывать и утилизировать полиэтилен высокого и низкого давления, а также пластиковые бутылки, превращая их различные виды флекса и гранулята. Из последних затем можно будет вновь создать изделия из пластика. Мощность предприятия составляет 20 тыс. тонн отходов полимеров в год, в составе комплекса функционируют две линии по переработке, рассчитанные на 1,5 тыс. и 700 кг в час. На полную мощность завод планирует выйти в первом квартале 2020 года, объем инвестиций в проект составил порядка 759 млн рублей.

Собеседник агентства в этой связи напомнил, что с 1 августа область стала переходить на раздельный сбор отходов и в настоящее время в регионе уже организован отдельный вывоз пластика. "А с 1 января 2020 года планируется, что раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля", - заметили в пресс-службе. Также по поручению губернатора региональная служба по тарифам утвердила пониженный тариф на отсортированный мусор - платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в другие контейнеры.

Теги
РоссияНижегородская область
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