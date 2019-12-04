Карелия получит 30 млн рублей на создание пяти новых мастерских уровня WorldSkills

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 декабря. / ТАСС/. Петрозаводский автотранспортный техникум в 2020 году получит 29,8 млн рублей из федерального бюджета на создание пяти новых мастерских в рамках национального проекта "Образование". Об этом в среду журналистам сообщила первый заместитель министра образования Карелии Наталья Кармазина.

"Республика Карелия благодаря течению WorldSkills, активному вниманию к этому чемпионату, выиграла пять лотов на модернизацию мастерских за счет федерального бюджета. Порядка 30 млн рублей будет выделено на модернизацию по пяти компетенциям. Это будут очень востребованные и перспективные для республики компетенции: обслуживание грузовой техники, подъемно-транспортные средства, экскаватор и другие", - сказала Кармазина.

В 2019 году в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" была усовершенствована техническая база в четырех ссузах на уже существующих направлениях. Из федерального бюджета выделено 17,5 млн рублей для модернизацию мастерских по кузовному ремонту, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, а также на развитие компетенций сварочных технологий, дошкольного воспитания, покраски автомобиля, электромонтажа, преподавания в младших классах малярного и поварского дела.

Модернизированные мастерские позволят студентам проходить обучение на оборудовании, с которым им предстоит встретиться в их профессиональной карьере в будущем.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. В проект "Молодые профессионалы" предполагается вложить не менее 156 млрд рублей.