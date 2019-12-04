Депутаты КПРФ внесли в Думу проект, ужесточающий наказание за торговлю насваем и снюсом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции КПРФ в среду внесла в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями, включая насвай и снюс (сосательный табак). Текст опубликован в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). При этом в пакете сопроводительных документов нет обязательного в таких случаях официального отзыва правительства, в связи с чем законопроект, скорее всего, будет возвращен авторам.

Согласно действующим нормам КоАП, оптовая или розничная продажа насвая и сосательного табака влечет за собой штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 7 тыс. до 12 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. В КПРФ данные санкции считают незначительными. "Административное наказание не достигает своей основной цели - недопущения нарушения конкретной правовой нормы, охраняющей жизнь и здоровье граждан", - указывают авторы в пояснительных материалах, предлагая ужесточить эти нормы.

Предложенным законопроектом административная ответственность предусматривается за "оптовую или розничную торговлю насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией". Это может повлечь за собой штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, либо также 15 суток административного ареста. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.