В Росздравнадзоре Сахалина опровергают информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

ТАСС, 4 декабря. Специалисты из прокуратуры, Росздравнадзора и регионального Минздрава не выявили нарушений в областной больнице Сахалинской области, где, по информации местных СМИ, больным дают просроченные лекарства, а также повторно используют одноразовые расходные материалы. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

Портал Sakhalin.info в среду опубликовал материал, в котором утверждается, что медсестры больницы рассказали журналистам об использовании в медучреждении просроченных медицинских препаратов, повторном использовании одноразовых расходных материалов и нарушениях условий труда. Сообщается, что младший медперсонал из-за этих обстоятельств опасается происшествий, испытывает давление со стороны родственников пациентов, которые жалуются на условия в больнице. После публикации этой информации областная прокуратура начала проверку.

"По предварительным данным, нарушений нет. Специалисты тщательно изучают маркировку препаратов, содержание стеллажей и шкафов, документацию, работу медицинского оборудования и персонала. Лекарства хранятся согласно всем правилам. Опровергли в медучреждении также информацию о якобы больших переработках сотрудников", - цитируют в сообщении и.о. руководителя регионального управления Росздравнадзора Ларису Долгополову.

В пресс-службе отметили, что работницы, общавшиеся с журналистами, конфликтуют с руководством учреждения. Так, подчеркивается в сообщении, пациенты жалуются на грубое обращение и нарушение медицинской этики со стороны этих медсестер.

"По итогам прокурорской проверки и внутреннего служебного расследования будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры", - приводятся слова министра здравоохранения региона Владимира Ющука.

Сахалинская областная клиническая больница - ведущее многопрофильное учреждение здравоохранения области, оно оказывает медпомощь жителям Сахалина и Курильских островов в плановом и экстренном режиме. Стационар больницы рассчитан на 748 коек.