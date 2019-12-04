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Консилиум врачей определил действия на случай ухудшения здоровья Шестуна в СИЗО

Сейчас состояние экс-главы Серпуховского района Подмосковья оценивается как стабильное

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Консилиум врачей провел обследование находящегося в больнице при СИЗО "Матросская Тишина" экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН России.

"В связи с неоднократными отказами Шестуна принимать пищу, деструктивным поведением и халатным отношением к собственному здоровью организован совместный консилиум врачей медико-санитарной части № 77 ФСИН России и специалистов медицинских учреждений государственного здравоохранения", - сообщили во ФСИН. Врачебный консилиум провел комплексное обследование пациента и необходимые клинико-лабораторные исследования.

"В настоящее время состояние здоровья Шестуна оценивается как стабильное. Проводится динамическое наблюдение за пациентом, - сообщили в пресс-службе ведомства. - При наличии медицинских показаний и в случае угрозы жизни разработан порядок действий по оказанию медицинской помощи".

Шестун был арестован 14 июня 2018 года, ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Сумма вменяемого экс-чиновнику следствием ущерба составляет около 64,5 млн рублей. Вину Шестун не признает. Потерпевшей стороной в деле признана администрация Серпуховского района (Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах).

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Россия
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