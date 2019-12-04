В Минпросвещения не считают, что волонтерскую деятельность нужно строго регламентировать

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Стремление к волонтерской деятельности не должно прививаться искусственно, а само добровольчество не стоит излишне регламентировать, считает заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

"Мы будем не только по формальным признакам - на уровне регламентирующих эту деятельность документов <...> - это направление поддерживать. <...> есть вещи, которые нужно будет, наверное, нормировать, это позволит процесс упорядочить, определить какие-то важные, понятные целевые ориентиры. Очень важно не заорганизовать процесс, не перевести его только в анализ: сколько мы за это получим баллов и поощрят ли нас грамотой или нет", - сказала Синюгина в среду в ходе дискуссии "Волонтерство как часть образовательного процесса" на Международном форуме добровольцев, который проходит с 2 по 5 декабря.

В среду в рамках дискуссии директор по социальным и профессиональным коммуникациям Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) Наталья Седова представила результаты опроса, который проводился среди учащихся высших и средних специальных учебных заведений, согласно которым многие студенты рассчитывают получить от участия в волонтерской деятельности определенные бонусы, например повышенную стипендию или общественное признание в виде грамоты или публикации в СМИ.

"Очень важно, чтобы мы не делали эту тему искусственной <...> вот все закончится на том моменте, когда мы выставим за это [волонтерство] баллы, раздадим грамоты и скажем каждому, кто чем должен заниматься - вот этого быть не должно. На этом будем стоять", - подчеркнула замминистра.

Синюгина напомнила, что первоначально волонтерские движения зарождались в университетах, однако, по ее словам, возрастные ограничения в добровольчестве устанавливать не стоит.

"Мне видится, что вот эта вовлеченность в эти все очень важные процессы не может начинаться на каком-то уровне образования и с какого-то возраста, то есть ни при каких обстоятельствах у нас не должно быть ограничения, что вот с 11 лет мы начинаем заниматься волотерством. То есть, на мой взгляд, должна быть создана в каждой образовательной организации и очень поддержанная в обществе и в семье среда, когда без этого ты уже просто не можешь жить", - пояснила она.