ОНФ попросит Генпрокуратуру проверить обстоятельства обрушения моста в Иркутской области

ТАСС, 4 декабря. Член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутат Госдумы Александр Васильев планирует попросить Генпрокуратуру проверить в каком состоянии находился мост, который обрушился в среду под 60-тонной фурой в Иркутской области. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба движения.

"Я обращусь в Генпрокуратуру, чтобы они разобрались в ситуации с обрушившимся мостом: в каком он был состоянии, как организована система контроля за движением грузовых автомобилей и кто допустил движение такого [тяжелого] грузовика", - приводит пресс-служба слова Васильева.

Он подчеркнул, что в нескольких регионах контроль за весом грузовых машин до сих пор не налажен. "Если на федеральных трассах автоматизированную систему весов устанавливают, то на региональных трассах она часто отсутствует. И это - ответственность исключительно субъекта. По сути, власти закрывают глаза на перегруженные грузовики и позволяют им разрушать мосты и трассы, так что здесь должны разбираться Генпрокуратура и Госавтоинспекция", - уточнил он.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Киренском районе Иркутской области, где в ночь на среду обрушился мост через реку Макаровку после попытки проезда по нему 60-тонного грузовика. Дорожники уже приступили к восстановлению моста, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. В результате обрушения никто не пострадал.

Мост является частью автомобильной дороги, связывающей районный центр Киренск с Иркутском. Планируется оборудовать временную переправу по льду реки и для грузового транспорта. В районе места происшествия развернули пункт обогрева для водителей, дежурят экипажи ГИБДД.