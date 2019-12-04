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Голикова назвала взаимодействие добровольцев, НКО и властей залогом решения проблем

Вице-премьер при этом подчеркнула, что повестку дня определяют не чиновники, а некоммерческие организации, которые "фактически с земли приносят наиболее острые проблемы из регионов"

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Взаимодействие между добровольцами, некоммерческими организациями (НКО) и властью является залогом решения проблем, которые встают перед обществом сегодня, поскольку именно добровольцы и НКО выносят на обсуждение наиболее острые вопросы. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам на полях Международного форума добровольцев в Сочи.

"Сегодня добровольцы реально подставляют плечо и работают на самых сложных направлениях, это и сфера здравоохранения, и сфера социального ухода, и чрезвычайные ситуации, можно много перечислять разных сфер, где сегодня добровольцы нашли себе применение, и мы за это им очень благодарны. Взаимодействие, для меня оно выстроилось, некоммерческие организации, добровольцы и власть, понимание между этими тремя составляющими сегодня является залогом того, что мы будем решать те проблемы, которые сегодня стоят перед обществом", - сказала она.

Голикова отметила, что в настоящее время работу по взаимодействию с НКО проводит Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Не чиновники определяют повестку, а повестку определяют некоммерческие организации, которые фактически с земли приносят проблемы, которые наиболее остро стоят в конкретных регионах и в стране в целом. Работа совета приводит к решению проблем, к изменению законодательства, к возможности реализовать нереализованные права граждан, в которых они нуждаются. Такого рода взаимодействие является чрезвычайно важным", - заключила она.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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