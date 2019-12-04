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Более 50 глав государств приедут на конференцию ООН по климату в Испании

Конференция продлится до 13 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Главы более чем 50 государств примут участие в работе конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая открылась в понедельник в Мадриде и продлится до 13 декабря. Об этом в среду заявил посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха, выступая на презентации форума в Институте Сервантеса.

"На мероприятии будут присутствовать 51 высший представитель государства, - сказал Пареха. - Конференция будет проводится в семи разных местах, занимающие в общей сложности 10 тыс. кв. м. Некоторые мероприятия будут проходить на открытом воздухе. На конференции будут рассмотрены около 1,4 тыс. предложений и пойдут 500 мероприятий".

Дипломат также констатировал, что бюджет форума составит €50 млн с учетом двухлетней подготовки Чили, откуда встреча была перенесена из-за массовых беспорядков.

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