{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трутнев: дальневосточная ярмарка позволяет найти новые рынки сбыта предприятиям ДФО

Полпред отметил, что на ярмарке представлена свежая и натуральная продукция из регионов Дальнего Востока

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дальневосточная ярмарка, которая проходит на Новом Арбате в Москве до 8 декабря, позволяет предприятиям макрорегиона найти новые рынки сбыта, а жителям и гостям столицы - попробовать экологически чистую продукцию. Такое мнение выразил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время осмотра ярмарки.

"Людям интересно приехать в Москву. Люди приезжают из совсем разных территорий, и совсем не у каждого есть возможность [в любой момент] прилететь в Москву, а здесь есть такая оказия. Кроме того, это сбыт для предприятий, проба новой продукции для москвичей", - сказал он.

По его словам, на ярмарке представлена свежая и натуральная продукция из дальневосточных регионов: рыба, икра, чай. Он отметил, что на ней возможно приобрести и мед из Амурской области, который уже не первый раз участвует в различных выставках и ярмарках и который на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2018 году пробовали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы стараемся рекламировать продукцию, потому что уверены в том, что она действительно замечательная. У нас уже более 75 тыс. человек в стране получили "дальневосточный гектар". Многие используют землю, чтобы создать пчеловодческое хозяйство, заниматься сельским хозяйством, продукция приходит в том числе и на эту ярмарку. Мне кажется, ее надо продвигать", - отметил Трутнев.

Дальневосточная ярмарка работает на Новом Арбате в Москве в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока" с 3 по 8 декабря. Улицу украсили фигурами представителей дальневосточной флоры и фауны, в частности, гости могут увидеть арт-объекты в виде лося, гигантской шишки и лосося.

Также на площадке создали имитацию фрагмента дальневосточного природного ландшафта, для этого на улице установлены в кадках живые горные сосны, кедровый стланик, мхи, натуральные камни. Представители всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа разместились в торговых галереях, где представляют посетителям широкий ассортимент продуктов питания и сувениров.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
Реклама на ТАСС
В Москве прошел вечер памяти журналиста-международника ТАСС Алексея Букалова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС