Трутнев: дальневосточная ярмарка позволяет найти новые рынки сбыта предприятиям ДФО

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дальневосточная ярмарка, которая проходит на Новом Арбате в Москве до 8 декабря, позволяет предприятиям макрорегиона найти новые рынки сбыта, а жителям и гостям столицы - попробовать экологически чистую продукцию. Такое мнение выразил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время осмотра ярмарки.

"Людям интересно приехать в Москву. Люди приезжают из совсем разных территорий, и совсем не у каждого есть возможность [в любой момент] прилететь в Москву, а здесь есть такая оказия. Кроме того, это сбыт для предприятий, проба новой продукции для москвичей", - сказал он.

По его словам, на ярмарке представлена свежая и натуральная продукция из дальневосточных регионов: рыба, икра, чай. Он отметил, что на ней возможно приобрести и мед из Амурской области, который уже не первый раз участвует в различных выставках и ярмарках и который на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2018 году пробовали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы стараемся рекламировать продукцию, потому что уверены в том, что она действительно замечательная. У нас уже более 75 тыс. человек в стране получили "дальневосточный гектар". Многие используют землю, чтобы создать пчеловодческое хозяйство, заниматься сельским хозяйством, продукция приходит в том числе и на эту ярмарку. Мне кажется, ее надо продвигать", - отметил Трутнев.

Дальневосточная ярмарка работает на Новом Арбате в Москве в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока" с 3 по 8 декабря. Улицу украсили фигурами представителей дальневосточной флоры и фауны, в частности, гости могут увидеть арт-объекты в виде лося, гигантской шишки и лосося.

Также на площадке создали имитацию фрагмента дальневосточного природного ландшафта, для этого на улице установлены в кадках живые горные сосны, кедровый стланик, мхи, натуральные камни. Представители всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа разместились в торговых галереях, где представляют посетителям широкий ассортимент продуктов питания и сувениров.