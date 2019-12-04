В Москве прошел вечер памяти журналиста-международника ТАСС Алексея Букалова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вечер, посвященный памяти журналиста-международника и писателя-пушкиниста Алексея Букалова, состоялся в Московском доме композиторов в среду. Друзья и соратники Алексея Михайловича почтили его память и поделились воспоминаниями о том, кто почти четверть века посвятил работе в ТАСС и влюбил в Италию всех своих друзей и коллег.

"Когда мы бывали в Риме, собирались в тассовском доме, который стал во многом "букаловским" домом, его так и называли (и слава Богу, что его так называли - мы этому очень рады и горды). <…> Он очень много сделал для русской журналистики, для прозы, для Италии. Для того, чтобы влюбить людей в Италию, чтобы влюбить тассовский мир в Италию по-своему. Он много для этого выдумывал, фантазировал, много для этого читал, много для этого разговаривал... И все эти разговоры вылились в удивительные его книги, удивительные его сообщения для ленты ТАСС, удивительные его взаимоотношения с людьми, многие из которых сидят сейчас в этом зале", - сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Он уверен, что огромное количество людей, которые знали Букалова, не смогли приехать только потому, что разбросаны сейчас по всему земному шару. "Их объединяет незримая любовь к Италии, которую передала им семья Букаловых и, в частности, Алексей Михайлович. Он для меня открыл очень много невероятных уголков Италии, знаний каких-то. Фактов, которых я даже никогда не мог предположить", - сказал он.

Михайлов призвал друзей и коллег Алексея Михайловича провести этот вечер "на радостной ноте", потому что сам Букалов очень любил смеяться, шутить, рассказывать забавные истории. "А он будет радоваться, потому что он видит это, чувствует. Я уверен, что такое внимание нельзя не чувствовать", - добавил генеральный директор ТАСС.

Гости вечера поддержали это напутствие. Журналист и телеведущий Владимир Познер представил сцену с разговаривающими на равных за одним столом Пушкина и Букалова. "Я так представил себе, что Пушкин и Букалов сидят за одним столом, у них бутылка вина, они травят анекдоты, они обсуждают поэзию очень серьезно, о женщинах, в которых они оба разбирались и у которых они пользовались большим успехом. Они страшно хохочут над всякими дураками, которые их окружают - чиновники и не чиновники - и получают друг от друга искреннее удовольствие", - описал он эту сцену гостям вечера.

Познер добавил, что Букалов был человеком, в котором сочетались самые разные черты. "Я даже не знаю, какую черту выделить - добрый, но может очень остро сказать и задеть так, что мало не покажется. И неуступчивый, и несгибаемый, и в то же время совершенно легкий. В общем, замечательный был человек, даже вспоминать его - одно удовольствие. Я часто это делаю довольно и всегда улыбаюсь, когда я его вспоминаю. Просто это был человек, который оставлял, по крайней мере у меня и у многих, это светлое чувство внутри, такой солнечный зайчик, что ли", - сказал телеведущий.

Букалов, Пушкин, Рим

Алексей Михайлович известен не только журналист, но и как авторитетный исследователь пушкинского творчества: его книги "Пушкинская Африка", "Пушкинская Италия" и "Берег дальный" раскрывают новые грани наследия великого поэта. Сам он называл себя "любителем", а свои книги, посвященные русскому классику, - "записками журналиста". На самом же деле Букалов открыл целое направление в пушкинистике - "зарубежный Пушкин"

Автор-исполнитель, музыкант, народный артист РФ Олег Митяев на вечере памяти исполнил песню на стихи своего сочинения, на которые вдохновило его общение с Букаловым-пушкиноведом. А актер театра и кино Вениамин Смехов прочел "Из Пиндемонти" Пушкина.

"Было так: я спросил его в какой-то замечательный вечер, мы жили у них в "Букаловском селе", и я говорю: "А что у тебя предмет сумасшествия?" Он говорит: "Ну, конечно, Галка (супруга Букалова - прим. ТАСС), Рим и Пушкин. А у тебя?" <…> А финальные аплодисменты пускай звучат вот моему серьезному предложению для продвинутых людей - оценить здоровое мечтание странных нас, нас с вами, "букаловских мечтателей", чтобы не только Рим был назван Букаловским, а помечтать, что когда-нибудь Россия будет букаловской, в лучшем смысле этого слова", - заключил актер.

Супруга журналиста Галина Букалова вспомнила открытку, которую он отправил ей из Рима, отправившись туда еще в 1970-х. Букалов открыл российской журналистике дверь в достаточно закрытое с информационной точки зрения пространство Ватикана. Он был первым российским журналистом, который сопровождал понтификов в зарубежных поездках и оставался в папском пуле более 20 лет. А еще он был единственным российским журналистом, текст которого Иоанн Павел II включил в свою проповедь у Колизея.

На вечере в память о нем вспоминали и о его особых, доверительных отношениях с понтификами, и о том, как соболезновал после смерти журналиста сопровождавшему его пулу Папа Франциск. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Букалова одним из самых образованных и умных людей, которых она знала. "Он был теплый человек, он отзывался. У меня было ощущение, что он вообще знает все, что ни спроси. И, конечно, потеря для всех огромная, потому что мало таких людей встречается", - сказала она собравшимся.

Журналист в документалистике

На вечере представили авторскую версию документального фильма "Крутая лестница", посвященного работе Букалова. Режиссером фильма, получившего главный приз творческого конкурса на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2018", стала Елена Ласкари, автором - заместитель руководителя творческо-производственного объединения главной дирекции ГТРК "Культура" Аркадий Бедеров. В картине журналист рассказывает о своих встречах с Иосифом Бродским, делится воспоминаниями, как сопровождал в знаменательных поездках римских понтификов, освещая папские заграничные апостольские визиты.

"Как же было легко работать с ним, когда мы снимали этот фильм… Посмотрите этот фильм, и вы увидите живого Лешу Букалова", - сказал Бедеров. Собравшиеся увидели и фрагмент документального фильма "Пушкинская Италия", над которым успел поработать и Букалов. И все в этот вечер чувствовали, что Алексей Михайлович рядом - благодаря тем, кто его помнит и продолжает передавать его истории и шутки, и фильмам и книгам - его или о нем.