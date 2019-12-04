Экс-президента США Джимми Картера выписали после очередной госпитализации

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Экс-президент США 95-летний Джимми Картер, госпитализированный в конце прошлой недели из-за инфекции, выписан из больницы в штате Джорджия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте основанной бывшим американским лидером неправительственной организации "Центр Картера".

"Бывший президент США Джимми Картер этим вечером выписан из медицинского центра Phoebe Sumter, где ему была оказана помощь в связи с инфекцией мочевыводящих путей. Он говорит, что рассчитывает продолжать отдых и выздоровление в своем доме в Плейнс, штат Джорджия", - уточнил "Центр Картера".

В ноябре бывший американский лидер был госпитализирован в Атланте (штат Джорджия) для проведения операции по снижению внутричерепного давления. Он был выписан 27 ноября. Необходимость в операции возникла из-за того, что до этого Картер несколько раз падал и получал травмы.

21 октября экс-президента поместили в больницу с переломом костей таза, но уже через несколько дней выписали. В мае он также был госпитализирован с переломом шейки бедра.

Джимми Картер является самым возрастным из ныне живущих бывших американских лидеров. 1 октября ему исполнилось 95 лет. Он был президентом с 1977 по 1981 год.