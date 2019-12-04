В Петербурге открывается международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее", участники которого обсудят развитие арктических территорий России, открывается в четверг в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Форум пройдет с 5 по 7 декабря. Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

По данным организаторов, в форуме примут участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Среди участников дискуссий и панельных сессий в программе форума заявлены ученые, депутаты Госдумы и члены Совфеда, представители органов исполнительной власти и бизнеса.

В программу форума вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.

На площадке форума также будет развернута выставка, на которой российские компании представят свои проекты и технологии для развития Арктики.