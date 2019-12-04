Сенат Чехии одобрил закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв вторжения 1968 года

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Чехии одобрил в среду вечером закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Чехии приняла документ в октябре. Теперь, согласно чешской конституции, он будет отправлен на подпись президенту.

21 августа 1968 года войска пяти государств - членов Варшавского договора (СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии) вошли в Чехословакию, в которой развивались демократические процессы, вошедшие в историю как "Пражская весна". Идея внести в календарь новый памятный день родилась у депутатов от правых чешских партий в качестве ответа на инициативу представителей фракции КПРФ в Госдуме приравнять бывших советских военнослужащих - участников операции августа 1968 года к ветеранам войны. Она вызвала резко негативную реакцию в Чехии.

Между тем посол РФ в Чехии Александр Змеевский заверил президента республики Милоша Земана в "неизменности российских оценок событий 1968 года в Чехословакии, зафиксированных в преамбуле Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой (1993)".

Чешские историки считают, что в период пребывания советских войск на чехословацкой территории с августа 1968 года по середину 1991 года от сопутствующих инцидентов погибли 406 граждан Чехословакии. Российские историки говорят о гибели 12 советских военнослужащих только в течение первого месяца после ввода войск Варшавского договора в ЧССР (Чехословацкая социалистическая республика, 1960-1990).