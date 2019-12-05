В ГИБДД назвали условия получения иностранными водителями автобусов прав в России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция считает необходимым предусмотреть обмен иностранных водительских удостоверений на российские для водителей автобусов и грузовиков только после прохождения ими профессионального обучения в России. Об этом сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

"Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий C [грузовики] и D [автобусы] будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения. Также мы хотим вернуться к той схеме, которая действовала до 2014 года, что гражданин РФ или лицо, постоянно проживающее на территории России, может управлять [транспортным средством] на основании иностранного водительского удостоверения только в течение шести месяцев с даты получения вида на жительство, или с даты получения паспорта гражданина РФ", - сказал он.

Гиляков напомнил, что в настоящее время ведется работа над изменением федерального закона "О безопасности дорожного движения", в котором также предусмотрены эти нововведения.

За последние дни в России произошло несколько резонансных ДТП с автобусами. Так, 1 декабря рейсовый автобус Сретенск - Чита упал с моста в реку Куэнга, погибли 19 человек, еще 19 госпитализированы. 3 декабря произошло ДТП в Воронежской области - перевернулся автобус, ехавший из Днепропетровска в Ростов-на-Дону, пострадали 18 человек; вечером того же дня в Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек. 4 декабря в Саратове водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб, 20 человек пострадали.