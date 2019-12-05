Игры трех амурских тигрят попали на видео в национальном парке Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае получили кадры фотоловушки, на которых три диких амурских тигренка устроили игры, оттачивая навыки охоты. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба нацпарка.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и Хабаровском крае.

"Увлекательный эпизод из жизни краснокнижных обитателей заповедного леса запечатлела фотоловушка, установленная для наблюдений за дикими животными. Тигрята провели перед автоматической камерой несколько часов, полных исследований, игр и безмятежного отдыха. Скучать малышам не пришлось: пока матери не было рядом, они решили сами провести себе "подготовительные курсы" взрослой жизни", - говорится в сообщении.

Особо яркими моментами на кадрах стали схватки четырехмесячных тигрят, в ходе которых хищники таскали друг друга за хвост, кусались и рычали. По информации ученых нацпарка, так хищники учатся общаться между собой. "В игре котята отрабатывают все типы поведения, которые потом будут встречаться уже во взрослой жизни. Каждая игра имеет свои правила, которым учатся придерживаться все тигрята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи приемы, моделируя эпизод настоящей охоты", - отметила сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.

Под объективном лесной камеры тигрята провели весь световой день, после чего покинули место съемки. Кадры дадут ученым материал для изучения поведения диких тигров в природе.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. По итогам 2018 года, здесь отмечен 91 взрослый леопард и не менее 22 котят. Кроме того, здесь же зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.