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Глава Сахалина поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице

Ранее в местных СМИ появилась информацию об использовании в медучреждении просроченных лекарств

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где, по информации местных СМИ, больным дают просроченные лекарства, а также повторно используют одноразовые расходные материалы. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба правительства региона.

Портал Sakhalin.info в среду опубликовал материал, в котором утверждается, что медсестры больницы рассказали журналистам об использовании в медучреждении просроченных медицинских препаратов, повторном использовании одноразовых расходных материалов и нарушениях условий труда. Сообщается, что младший медперсонал из-за этого опасается происшествий, испытывает давление со стороны родственников пациентов, которые жалуются на условия в больнице. После публикации этой информации областная прокуратура начала проверку.

"В этой ситуации надо разобраться самым тщательным образом, потому что речь идет о здоровье островитян. Важно, чтобы и сотрудники надзорных органов, и специалисты Минздрава были объективны в оценках. Должна быть изучена каждая деталь. В том случае, если факты нарушений будут подтверждены, виновные должны понести самое строгое наказание", - процитировала пресс-служба слова Лимаренко.

В среду пресс-служба правительства региона сообщила, что специалисты прокуратуры, Росздравнадзора и регионального Минздрава по предварительным данным не выявили нарушений в областной больнице.

Сахалинская областная клиническая больница - ведущее многопрофильное учреждение здравоохранения области, оно оказывает медпомощь жителям Сахалина и Курильских островов в плановом и экстренном режиме. Стационар больницы рассчитан на 748 коек.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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