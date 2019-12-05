Морское сообщение между Сахалином и материком восстановлено после циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Работа паромной переправы Холмск - Ванино, соединяющей остров Сахалин с материком, в четверг возобновлена после непогоды. Об этом сообщили ТАСС в компании "Сахалинское морское пароходство".

Между Сахалином и материком курсируют три парома. Один из них с осени находится на плановом ремонте. Паромная переправа была закрыта 3 декабря из-за метели и штормового ветра в Татарском проливе.

"Паромы ходят, переправа работает", - сообщил собеседник агентства.

Ранее спасатели Сахалинской области объявляли на территории всего региона, а также в акватории у западного побережья Сахалина и у Курил штормовое предупреждение на 3 и 4 декабря. Двое суток в регионе отмечались сильная метель и штормовой ветер.

Для Южно-Сахалинска прогноз не оправдался. В настоящее время на островах идет наблюдается улучшение погоды, в районах слабый ветер и снег, в Южно-Сахалинске ветра и осадков нет.