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Медучреждения на севере Сирии заработали в полную силу

Военные врачи из России помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, рассказал представитель медицинского отряда спецназначения

АЛЕППО /Сирия/, 5 декабря. /ТАСС/. Медицинские специалисты возвращаются в северные районы провинции Алеппо в Сирии. Это позволило медучреждениям в населенных пунктах, которые долгое время находились под контролем боевиков, заработать в полную силу, сообщил журналистам представитель медицинского отряда специального назначения.

В регионе развернута крупная группировка российских специалистов медицинского отряда специального назначения. Военные врачи из РФ помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование.

Врачи отмечают, что почти всегда удается преодолеть языковой барьер, так как почти в каждом медицинском учреждении есть специалист, который проходил обучение в российских медицинских вузах.

Особого остро вопрос о дефиците врачей, медицинской техники и препаратов стоит в небольших населенных пунктах севера страны, где проживают маленькие общины. Туда российский спецназ в белых халатах выезжает вместе с сирийскими коллегами в составе мобильной медицинской группы. Как отмечают российские медики, в данный момент наблюдается высокий спрос на медицинскую помощь, так как в регионе самый разгар сельскохозяйственных работ.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, всего российской стороной организованы и проведены более 2,2 тыс. гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены более 3,7 тыс. тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.

За последние сутки медицинские специалисты Минобороны России в Кобани (провинция Алеппо) оказали медицинскую помощь около 250 сирийцам, а в Камышлы (провинция Хасеке) - около 180 местным жителям. Всего российские военные медики помогли 108,5 тыс. жителей Сирии.

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