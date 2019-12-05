Саммит лауреатов Нобелевской премии мира пройдет в 2020 году в Сеуле

СЕУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Восемнадцатый саммит лауреатов Нобелевской премии мира состоится в следующем году в столице Республики Корея. Об этом решении оргкомитета сообщила в четверг пресс-служба мэра Сеула.

"Участники форума обсудят пути укрепления мира на Корейском полуострове и во всем мире", - отмечается в документе. В саммите примут участие около тысячи человек, в том числе 30 лауреатов Нобелевской премии мира.

Мэрия Сеула и оргкомитет саммита подписали соответствующий меморандум о намерениях и договорились сформировать комитет, который займется подготовкой к мероприятию.

Нобелевская премия мира - престижная награда, ежегодно вручаемая Нобелевским фондом за достижения в области укрепления мира. Первую Нобелевскую премию мира вручили в 1901 году. За время существования ее лауреатами стали более 100 человек, в том числе Михаил Горбачев в 1990 году, занимавший тогда должность президента СССР.

Саммит лауреатов Нобелевской премии мира проводился почти каждый год в Риме с 1999 по 2007 год, а затем - в разных городах мира. В прошлом году он не проводился, а в 2019 году состоялся в мексиканской Мериде.