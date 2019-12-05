Капитан хабаровского "Амура" Кондратьев остается в больнице после перенесенного нападения

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Защитник хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Максим Кондратьев остается в состоянии средней тяжести в больнице, куда был доставлен после нападения на него в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

Нападение на Кондратьева произошло 1 декабря. Спортсмен, защищая супругу, получил тяжелый удар по голове на парковке у одного из городских кафе, его госпитализировали. Женщина не пострадала. Полиция проводит по этому факту проверку.

"Максим находится в больнице под наблюдением врачей, состояние средней степени тяжести. У него черепно-мозговая травма и другие травмы головы. Он находится в сознании", - сказали в пресс-службе.

36-летний Кондратьев является капитаном "Амура", он выступает за клуб с сезона-2015/2016. В КХЛ хоккеист также выступал за московский ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", ярославский "Локомотив", челябинский "Трактор" и нижегородское "Торпедо". В составе "Салавата Юлаева" он стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Кондратьев играл за "Анахайм", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто", в составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.