Институт Pantone назвал классический синий главным цветом 2020 года

Pantone Color Institute - это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.).

"Вневременный и неизменный оттенок синего Pantone 19-4052 Classic Blue (по справочнику цветов TPX/TCX - прим. ТАСС) элегантен в своей простоте <...> Воспринимаемый нами как цвет спокойствия, Pantone 19-4052 дает ощущение мира и покоя человеческой душе", - говорится в сообщении.

"Pantone 19-4052 Classic Blue выражает собой постоянство и уверенность, это тот чистый и надежный цвет, на который мы всегда можем положиться. <...> Бесконечный синий напоминает нам огромное и бескрайнее вечернее небо. Classic Blue побуждает выйти за рамки обыденного", - считает исполнительный директор института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

Pantone Color Institute определяет главный цвет с 2000 года. По версии организации, цветом 2019 года стал оттенок оранжевого 16-1546 Living Coral. Институт цвета Pantone не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков. Он не устанавливает тенденции, а лишь собирает ежегодные данные и отражает их в своем отчете. Это своеобразный справочник и гид по самым популярным и важным оттенкам предстоящего 2020 года.

В то же время институт цвета Pantone - это консалтинговое агентство в рамках центра Pantone, которое занимается прогнозами в отношении цветовых трендов в мире и дает рекомендации компаниям-производителям по использованию тех или иных оттенков в новых коллекциях товаров и логотипах брендов. По мнению многих специалистов, он является самым авторитетным, всемирно признанным источником информации по вопросам цветов и оттенков.