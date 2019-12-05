Институт Pantone назвал классический синий главным цветом 2020 года

ТАСС, 5 декабря. Специалисты американского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2020 года. Им станет классический синий, сообщается на сайте организации.
Pantone Color Institute - это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Introducing the Pantone Color of the Year 2020, PANTONE 19-4052 Classic Blue, a timeless and enduring blue hue elegant in its simplicity. Suggestive of the sky at dusk, the reassuring qualities of Classic Blue offer the promise of protection; highlighting our desire for a dependable and stable foundation from which to build. As we cross the threshold into a new era, Pantone has translated the hue into a multi-sensory experience to reach a greater diversity of people and provide an opportunity for everyone to engage with the color. We will be tapping into sight, sound, smell, taste, and texture to make the Pantone Color of the Year for 2020 a truly immersive color experience for all. Link in bio to learn more about Classic Blue #pantone2020
"Вневременный и неизменный оттенок синего Pantone 19-4052 Classic Blue (по справочнику цветов TPX/TCX - прим. ТАСС) элегантен в своей простоте <...> Воспринимаемый нами как цвет спокойствия, Pantone 19-4052 дает ощущение мира и покоя человеческой душе", - говорится в сообщении.
"Pantone 19-4052 Classic Blue выражает собой постоянство и уверенность, это тот чистый и надежный цвет, на который мы всегда можем положиться. <...> Бесконечный синий напоминает нам огромное и бескрайнее вечернее небо. Classic Blue побуждает выйти за рамки обыденного", - считает исполнительный директор института цвета Pantone Леатрис Эйсман.
Pantone Color Institute определяет главный цвет с 2000 года. По версии организации, цветом 2019 года стал оттенок оранжевого 16-1546 Living Coral. Институт цвета Pantone не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков. Он не устанавливает тенденции, а лишь собирает ежегодные данные и отражает их в своем отчете. Это своеобразный справочник и гид по самым популярным и важным оттенкам предстоящего 2020 года.
В то же время институт цвета Pantone - это консалтинговое агентство в рамках центра Pantone, которое занимается прогнозами в отношении цветовых трендов в мире и дает рекомендации компаниям-производителям по использованию тех или иных оттенков в новых коллекциях товаров и логотипах брендов. По мнению многих специалистов, он является самым авторитетным, всемирно признанным источником информации по вопросам цветов и оттенков.