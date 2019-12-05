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Адвокат Никитина заявил, что суд над задержанным в США россиянином не начнется в этом году

Олега Никитина обвиняют в попытке обойти американские санкции на поставки в РФ нефтегазового оборудования

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Рассмотрение по существу дела россиянина Олега Никитина, которому во вторник были предъявлены в США обвинения в попытке обойти американские санкции на поставки в РФ нефтегазового оборудования, вероятнее всего, не начнется до конца текущего года. Об этом сообщил ТАСС в среду адвокат Алексей Тарасов, который, как ожидается, будет представлять интересы гражданина РФ на процессе.

"В этом году, скорее всего, суда не будет", - отметил он. На данный момент в электронной базе федерального суда Южного округа штата Джорджия, который занимается делом Никитина, не приводится информации о том, когда могут состояться следующие слушания.

Тарасов сообщил, что Никитина в настоящее время содержат в тюрьме округа Либерти. Она находится в восточной части штата Джорджия, недалеко от города Саванна. "Я встретился там с ним два дня назад", - отметил Тарасов. "Он привлек меня в качестве адвоката, я в ближайшие дни вступлю официально в его процесс", - констатировал защитник.

Как следует из документов прокуратуры, Никитин находится под стражей в США с сентября текущего года. Как отметил Тарасов, ранее россиянину было отказано в освобождении под залог до начала рассмотрения дела по существу. "Это ходатайство не было удовлетворено, его оставили под стражей", - пояснил адвокат.

Во вторник пресс-служба Министерства юстиции США сообщила о выдвижении обвинений в отношении Никитина. Ему наряду с несколькими другими лицами инкриминируется попытка обойти введенные США в отношении России санкции на поставки нефтегазового оборудования. По версии Минюста США, речь идет о турбине Vectra 40G, которая может быть применена на глубоководной буровой платформе в Арктике.

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