ТАСС представил в ООН фильм о советском после в США Анатолии Добрынине

ООН, 5 декабря. /ТАСС/. Показ документального фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла" состоялся в среду в зале штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Посмотреть фильм о сложностях выхода из Карибского кризиса между США и СССР пришли постпред России при ООН Василий Небензя, послы и высокопоставленные дипломаты многих стран, а также аккредитованные при ООН российские и иностранные журналисты.

Лента рассказывает про сложные отношения между США и СССР во время Карибского кризиса. В картине использованы архивные интервью Добрынина, а также рассекреченные телеграммы, которые посылались в Москву. В фильм вошли интервью с российскими и американскими дипломатами, в том числе с нынешним послом России в США Анатолием Антоновым, а также с Генри Киссинджером и Робертом Кеннеди - младшим.

Михаил Гусман рассказал гостям о том, что именно для него было важно донести в своем фильме. "В тот момент ситуация была страшно напряженная, и эта тончайшая, филигранная дипломатическая работа помогла спасти мир от катастрофы, оттянуть его от пропасти", - сказал он. "Так что для меня этот фильм - ода дипломатии и лично выдающемуся дипломату Анатолию Федоровичу Добрынину", - заключил Гусман.

Впечатления от просмотра

"Этот фильм сегодня актуален как никогда, - поделился своими впечатлениями после просмотра постпред России. - Мир, в котором мы живем, слишком непредсказуем. А тогда мир стоял на грани реальной ядерной катастрофы, и только рационализм и мужество руководителей России и США позволили ее избежать".

"Думаю, что именно такой готовностью к диалогу, которую продемонстрировал посол Добрынин, нам надо и сегодня обладать, чтобы предотвратить опасные события", - добавил Небензя.

Анатолий Добрынин был назначен послом в США в 1962 году, его кандидатуру выставил Никита Хрущев. Дипломат занимал эту должность почти четверть века. Добрынину довелось иметь дело с шестью американскими президентами - Джоном Кеннеди, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом, Джимми Картером и Рональдом Рейганом. Большую роль дипломат сыграл в урегулировании Карибского кризиса 1962 года и подписании Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 1972 году.