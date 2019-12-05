{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТАСС представил в ООН фильм о советском после в США Анатолии Добрынине

Лента рассказывает про сложные отношения между США и СССР во время Карибского кризиса
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание
Постпред РФ при ООН Василий Небензя и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман
© Игорь Борисенко/ТАСС
© Игорь Борисенко/ТАСС

ООН, 5 декабря. /ТАСС/. Показ документального фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла" состоялся в среду в зале штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Посмотреть фильм о сложностях выхода из Карибского кризиса между США и СССР пришли постпред России при ООН Василий Небензя, послы и высокопоставленные дипломаты многих стран, а также аккредитованные при ООН российские и иностранные журналисты.

Лента рассказывает про сложные отношения между США и СССР во время Карибского кризиса. В картине использованы архивные интервью Добрынина, а также рассекреченные телеграммы, которые посылались в Москву. В фильм вошли интервью с российскими и американскими дипломатами, в том числе с нынешним послом России в США Анатолием Антоновым, а также с Генри Киссинджером и Робертом Кеннеди - младшим.

Михаил Гусман рассказал гостям о том, что именно для него было важно донести в своем фильме. "В тот момент ситуация была страшно напряженная, и эта тончайшая, филигранная дипломатическая работа помогла спасти мир от катастрофы, оттянуть его от пропасти", - сказал он. "Так что для меня этот фильм - ода дипломатии и лично выдающемуся дипломату Анатолию Федоровичу Добрынину", - заключил Гусман.

Впечатления от просмотра

"Этот фильм сегодня актуален как никогда, - поделился своими впечатлениями после просмотра постпред России. - Мир, в котором мы живем, слишком непредсказуем. А тогда мир стоял на грани реальной ядерной катастрофы, и только рационализм и мужество руководителей России и США позволили ее избежать".

"Думаю, что именно такой готовностью к диалогу, которую продемонстрировал посол Добрынин, нам надо и сегодня обладать, чтобы предотвратить опасные события", - добавил Небензя.

Анатолий Добрынин был назначен послом в США в 1962 году, его кандидатуру выставил Никита Хрущев. Дипломат занимал эту должность почти четверть века. Добрынину довелось иметь дело с шестью американскими президентами - Джоном Кеннеди, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом, Джимми Картером и Рональдом Рейганом. Большую роль дипломат сыграл в урегулировании Карибского кризиса 1962 года и подписании Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 1972 году.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
На главной рождественской ели Нью-Йорка зажгли огни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС