МЧС доставило в Луганск и Донецк очередную партию гуманитарной помощи

ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Автомобили очередного, 94-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в четверг в Луганск и Донецк. Об этом сообщают корреспонденты Луганскинформцентра и Донецкого агентства новостей.

В МЧС Луганской народной республики уточнили, что восемь автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 103 тонны гуманитарного груза. В его составе - 17280 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.

По данным пресс-службы МЧС Донецкой народной республики, в Донецк также прибыла колонна автомобилей МЧС РФ, которые привезли детские продуктовые наборы.

Предыдущий конвой МЧС РФ привозил гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР 28 ноября.

Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 80 тыс. тонн гуманитарных грузов.