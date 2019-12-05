{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

МЧС доставило в Луганск и Донецк очередную партию гуманитарной помощи

В составе груза - 17 тыс. продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет

ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Автомобили очередного, 94-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в четверг в Луганск и Донецк. Об этом сообщают корреспонденты Луганскинформцентра и Донецкого агентства новостей.

В МЧС Луганской народной республики уточнили, что восемь автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 103 тонны гуманитарного груза. В его составе - 17280 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.

По данным пресс-службы МЧС Донецкой народной республики, в Донецк также прибыла колонна автомобилей МЧС РФ, которые привезли детские продуктовые наборы.

Предыдущий конвой МЧС РФ привозил гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР 28 ноября.

Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 80 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
ВОЗ призывает увеличить расходы на охрану здоровья в условиях изменения климата
Эксперты указали на недостаточную поддержку здравоохранения в большинстве стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС