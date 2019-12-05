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Источник: полиция задержала участника акции 27 июля в Москве Конона

Его адвокат Григорий Червонный сообщил, что Даниила Конона доставили в ОМВД по Тверскому району

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Столичная полиция задержала участника акции 27 июля в Москве Даниила Конона, который ранее обвинялся в участии в массовых беспорядках. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Григорий Червонный.

"В отношении него ранее был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Он должен был сегодня поехать со мной в ОМВД по Тверскому району. Но полиция задержала его утром и доставила в этот отдел", - сказал защитник.

В начале сентября Следственный комитет прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в отношении пяти участников несанкционированной акции в Москве 27 июля - Даниила Конона, Валерия Костенка, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов, включая видеозаписи с камер наблюдения. Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения и в органы МВД направлены соответствующие материалы.

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