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Первые в Японии клинические испытания вакцины против Эболы начнутся до конца года

Новая вакцина будет иметь меньше побочных эффектов

ТАСС, 5 декабря. Исследовательская группа Токийского университета в этом месяце начнет клинические испытания вакцины против вируса Эбола (БВВЭ). Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

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Подобные клинические испытания в Японии пройдут впервые. Ожидается, что вакцина, разработанная группой ученых во главе с профессором японского Института медицинских наук Хироси Ецуянаги, будет иметь меньше побочных эффектов по сравнению с заграничными аналогами.

Клинические испытания будут проводиться на 30 здоровых людях, которым введут вакцину. Цель испытаний - определить, выработаются ли в их организме антитела, после чего они на полгода останутся под пристальным наблюдением. Сообщается, что вакцина была разработана на основе неактивированного вируса Эбола, который не способен распространяться в обычных клетках живых организмов. Ранее безопасность вакцины была проверена на обезьянах.

Эпидемия Эболы началась в Демократической Республике Конго в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается людям от диких животных и затем распространяется среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Теги
Япония
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