Директор британской школы запретил отправлять рождественские открытки

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Директор начальной школы в Британии запретил ученикам делиться рождественскими открытками в преддверии праздника, чтобы позаботиться об экологии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

"Люди по всему миру отправляют огромное количество открыток. Если положить их в ряд, одну за другой, их длина превысит окружность Земли в 500 раз", - написал в письме, адресованном родителям учеников, директор школы города Грантем (графство Линкольншир) Джонатан Мейсон. Он отметил, что производство праздничных карточек увеличивает уровень выбросов углерода в атмосферу, поэтому в качестве первого шага по реализации такого решения в школе откажутся от почтового ящика для поздравлений.

В качестве альтернативы директор образовательного учреждения предложил ученикам поздравлять не всех по отдельности, а ограничиться одной открыткой для всего класса. Коллективные поздравления, по словам Мейсона, учителя покажут на уроках перед всеми одноклассниками.

По информации канала, большинство родителей отреагировали на подобное заявление негативно и даже окрестили директора Гринчем - в честь американского сказочного персонажа, который ненавидит Рождество. Они также обратили внимание, что обычно покупают открытки, деньги от покупки которых будут направлены в благотворительные фонды.

Традиция отправлять открытки появилась в Великобритании еще в эпоху королевы Виктории (1819-1901). Обычай настолько прижился, что британцы до сих пор массово направляют своим родным, друзьям и коллегам пачки карточек с разными пожеланиями.

Проблемы экологии в последнее время затрагивают все сферы общественной жизни по всему миру. Особую популярность завоевало движение Global Climate Strike, лицом которого стала 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. В частности, благодаря ей выражение climate strike недавно было признано словосочетанием 2019 года по версии издательства Harper Collins, выпускающего толковый словарь английского языка.