{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам

Каждый военный перед процедурой забора крови прошел обязательное лабораторное обследование и побывал на консультации у врачей

ТАСС, 5 декабря. Военнослужащие Самарского гарнизона безвозмездно сдали кровь для того, чтобы помочь 600 тяжелобольным пациентам, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"На предложение сотрудников Самарской областной станции по переливанию крови добровольно откликнулись солдаты и офицеры, проходящие военную службу во 2-й общевойсковой армии", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, каждый военный перед процедурой забора крови прошел обязательное лабораторное обследование, а также побеседовал с врачами.

"Приятно, что военнослужащие не остаются в стороне, не только защищают наши рубежи, но и помогают таким образом", - цитирует пресс-служба врача-трансфузиолога Владимира Глазистова.

По его словам, периодическая сдача крови оказывает стимулирующее воздействие на организм, доноры реже болеют.

В дальнейшем военнослужащие планируют провести другие подобные акции в Самарской области, отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
СЖР назвал попыткой ввести цензуру идею создать правила освещения работы судов для СМИ
Введение специальных мер может вылиться в ограничения свободы слова, отметили в Союзе журналистов России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС