Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам

ТАСС, 5 декабря. Военнослужащие Самарского гарнизона безвозмездно сдали кровь для того, чтобы помочь 600 тяжелобольным пациентам, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"На предложение сотрудников Самарской областной станции по переливанию крови добровольно откликнулись солдаты и офицеры, проходящие военную службу во 2-й общевойсковой армии", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, каждый военный перед процедурой забора крови прошел обязательное лабораторное обследование, а также побеседовал с врачами.

"Приятно, что военнослужащие не остаются в стороне, не только защищают наши рубежи, но и помогают таким образом", - цитирует пресс-служба врача-трансфузиолога Владимира Глазистова.

По его словам, периодическая сдача крови оказывает стимулирующее воздействие на организм, доноры реже болеют.

В дальнейшем военнослужащие планируют провести другие подобные акции в Самарской области, отметили в пресс-службе.