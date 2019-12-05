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Новый год и Рождество - 2020

Стало известно, где установлена самая дорогая в мире рождественская елка

По данным Daily Mirror, она находится в городе Марбелья и оценивается в $14 млн

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Самая дорогая рождественская елка в мире, оцениваемая в $14 млн, установлена в отеле "Кемпински Байя" в курортном городе Марбелья в Испании. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Экстравагантная елка высотой более 6 м, сверкающая 3 тыс. кристаллов Сваровски, украшена настоящими страусиными яйцами, покрытыми тончайшими золотыми пластинками и алмазной пылью, безделушками с голубыми сапфирами и бриллиантами и декорирована роскошными тканями. Зеленая красавица находится под круглосуточной охраной.

На создание великолепных игрушек с использованием кожи, меха норки, а также дорогих украшений, в частности, от таких известных домов, как Cartier, Chanel и Louis Vuitton, британская художница Дебби Уингэм потратила один месяц.

Среди драгоценностей, украшающих ветви главного символа приближающихся праздников, выделяются розовый бриллиант стоимостью $2,3 млн и овальный бриллиант красного цвета, оцениваемый в $4,9 млн.

Ранее самой дорогой рождественской елкой считалась установленная в 2010 году в отеле Emirates Palace в Абу-Даби, столице ОАЭ, зеленая красавица стоимостью $11,4 млн.

По признанию 37-летней Уингэм, она вначале была шокирована размерами ели, которую ее пригласили украсить, и испытала "огромное чувство облегчения, когда повесила последнее украшение".

Теги
ОАЭИспанияНовый год и Рождество - 2020
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