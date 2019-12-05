Минобрнауки запустит пилотный проект создания академических классов в восьми регионах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки РФ намерено запустить в восьми регионах пилотный проект формирования академических классов в школах, который с 2016 года реализуется в Москве, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства.

Проект "Академический класс" призван погрузить школьников в научно-исследовательскую и проектную деятельность, чтобы помочь им сделать осознанный выбор профессии в наукоемких отраслях экономики. Ученики осваивают современные методы исследований, получают опыт работы в школьных научных обществах с учащимися из других классов и образовательных учреждений под руководством известных ученых.

"Уже определились пилотные регионы, в которых начнется реализация проекта: Санкт-Петербург, Карелия, Татарстан, Башкирия, Северная Осетия, Пермский край, Новосибирская и Ивановская области", - уточнили в пресс-службе.

Как отметила куратор проекта, замдиректора департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки Ирина Чугуева, он может быть реализован на базе научно-образовательных центров мирового уровня, создаваемых в регионах России по нацпроекту "Наука". Это, по ее словам, "будет способствовать интеграции ресурсов вузов, научных организаций и работодателей для формирования единой научно-образовательной среды и подготовке профессиональных мотивированных специалистов для экономики региона".

В министерстве отметили, что проект является успешным примером того, как регион и Федерация работают совместно над решением общей задачи формирования комфортной среды для жизни и социально-экономического развития.

"Возможно, в ближайшее время к списку пилотных регионов присоединятся и другие субъекты", - добавили в Минобрнауки.