Комитет Госдумы поддержал законопроект об улучшении содержания под стражей женщин с детьми

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с малолетними детьми до трех лет.

"Предлагается установить санитарную норму не менее четырех квадратных метров на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если он находится в камере вместе с матерью, а также содержать беременных женщин и матерей с детьми отдельно от остальных женщин", - рассказал журналистам председатель комитета Василий Пискарев. Он пояснил, что в настоящее время санитарные нормы по размеру площади в камере на человека распространяются на подозреваемых и обвиняемых, но поскольку дети к данным категориям не относятся, это ухудшает условия содержания матерей с детьми.

"Эта мера гуманная, в первую очередь по отношению к детям", - подчеркнул парламентарий. "Улучшение условий содержания для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми и их нахождение отдельно от основного контингента должны также способствовать их исправлению", - уверен он.