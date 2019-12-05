ВЦИОМ: большинство россиян знают о деятельности волонтеров

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей России (60%) в той или иной степени информированы о волонтерской деятельности в своих регионах. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, 68% считают реализуемые волонтерами проекты значимыми для жителей страны, в то время как 17% придерживается обратного мнения. Выросла доля россиян, считающих, что за последние годы увеличилось число людей, занимающихся волонтерской или добровольческой деятельностью (73% в 2019 против 24% в 2008).

Почти половина опрошенных (47%) положительно относятся к волонтерам, 14% говорят об уважении, 12% - об одобрении, 6% - о благодарности, еще 8% считают их "молодцами".

Среди основных мотивов волонтерской деятельности россияне назвали желание чувствовать себя полезными (49%), возможность решить свои и чужие проблемы (30%), желание реализовать себя и свои инициативы (22%), а также желание жить интересной активной жизнью (21%).

Подавляющее большинство (88%) придерживаются мнения, что государство должно помогать волонтерам, активистам общественных движений и некоммерческих организаций, 6% выразили противоположную точку зрения.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены в период с мая по декабрь 2019 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. До 17 июня 2018 года включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ, с 18 июня 2018 года ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.