СЖР назвал попыткой ввести цензуру идею создать правила освещения работы судов для СМИ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) не поддерживает предложение Совета судей разработать для СМИ правила освещения работы судов и ввести ответственность для сотрудников средств массовой информации за давление на суд. Такие намерения являются попыткой ввести цензуру, заявил в четверг ТАСС глава Союза Владимир Соловьев.

"Введение специальных мер и дополнительных ограничений, специальных нормативных актов об ответственности журналистов за "тенденциозные" публикации может вылиться в ограничения свободы слова и свободы распространения информации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, любой материал из суда в случае введения этих мер "может быть признан тенденциозным, и журналист или СМИ могут быть наказаны". "По сути, это попытка введения ведомственной цензуры. А цензура у нас запрещена Конституцией - и даже судьям иногда надо об этом напоминать", - подчеркнул Соловьев.

Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на проект концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы написала, что Совет судей предлагает разработать для СМИ правила освещения деятельности судов, а также ввести ответственность для журналистов за давление на суд и лоббирование интересов через публикацию негативных материалов о деятельности судебных органов.