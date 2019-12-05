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Грете Тунберг предложили добраться из Лиссабона в Мадрид на осле

Активистке предстоит преодолеть более 600 км

МАДРИД, 5 декабря. /ТАСС/. Юная шведская активистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, в скором времени должна отправиться из Лиссабона в Мадрид, чтобы попасть на 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25). Тем не менее, пока нет точной информации, каким способом подросток преодолеет более 600 км.

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В связи с этим объединение жильцов населенного пункта Талавера-де-ла-Рейна (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) предложило Тунберг доехать из португальской столицы в Мадрид на осле. В ассоциации уточнили, что готовы предоставить активистке животное, поскольку "осознают важность повышения осведомленности мира о состоянии окружающей среды". Как объяснили в объединении, которое распространило свое заявление в соцсетях, они хотят, чтобы Грета лично узнала один "из способов, которым тысячи людей пользовались на протяжении веков" для передвижения.

Во вторник Тунберг прибыла в Португалию на 15-метровом катамаране. Она сошла на берег в Лиссабоне после 21-дневного путешествия из США. Активистка поехала в Америку специально для посещения двух крупных мероприятий, одним из которых должна была стать конференция ООН по климату в декабре в Чили. В конце октября президент Чили Себастьян Пиньера объявил об отмене форума из-за протестов в стране, а уже на следующий день власти Испании предложили провести мероприятие в Мадриде. 1 ноября исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза сообщила, что конференция пройдет со 2 по 13 декабря в испанской столице. Тогда Тунберг попросила сторонников помочь ей найти транспорт, чтобы пересечь Атлантический океан.

Теги
Пиньера, СебастьянШвецияСШАИспанияПортугалияЧилиТунберг, Грета
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