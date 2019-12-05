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Путин отметил особое отношение россиян к книгам

Президент подчеркнул, что хорошая книга учит добру и воспитывает в человеке высокие нравственные ориентиры

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям X съезда Российского книжного союза, который проходит 5 декабря в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"В нашей стране отношение к книгам всегда было особым, бережным и уважительным. Ведь хорошая книга с детства служит важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил большую работу Российского книжного союза, направленную на популяризацию чтения и реализацию интересных образовательных проектов.

X съезд Российского книжного союза проходит в Шуваловском корпусе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Основными темами для обсуждения в этом году станут анализ российского книжного рынка, место и роль чтения в национальных проектах Российской Федерации, корреляция социокультурного развития регионов с их экономическим благополучием, вовлечение молодежи в книжную индустрию с учетом реалий современного мира. На пленарном заседании съезда выступят министр культуры РФ Владимир Мединский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМединский, Владимир РостиславовичРоссияСадовничий, Виктор АнтоновичСтепашин, Сергей Вадимович
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