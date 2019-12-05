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Снежных гусей впервые заметили в заповеднике на Курильских островах

По мнению ученых заповедника, птицы могли отбиться от стаи, которая летела на зимовку в Японию, Китай или Корею

ТАСС, 5 декабря. Специалисты заповедника "Курильский", расположенного на Курильских островах, впервые встретили стаю снежных гусей. Об этом в четверг сообщается на сайте заповедника.

Белый гусь (Snow Goose - снежный гусь) обычно гнездится в арктической тундре крайнего Северо-Востока Азии, Северной Канады, а также на Дальнем Востоке - острове Врангеля и западных участках Чукотского полуострова. Редко встречается в Японии, Китае и на Корейском полуострове. Вид был внесен в Красную книгу в 1983 году, затем исключен из нее в 2001 году, так как популяция начала расти.

"При проведении орнитологических учетов на полуострове Весловский (юг острова Кунашир) научными сотрудниками заповедника впервые встречена группа редкого пролетного вида - белый гусь. До 2019 года встреч белого гуся на о. Кунашир не было", - говорится в сообщении.

Ученые насчитали в стае 10 особей снежных гусей, они мирно гуляли по берегу одного из озер и поедали морскую траву. Птицы спокойно отреагировали на приближение человека с фотокамерой и позволили сделать серию снимков.

"По окраске оперения птиц можно предположить, что это молодые особи. Возможно, они отбились от стаи и совершали миграцию с другими гусеобразными, которые летят на зимовку в Японию, Китай или Корею", - уточняется в сообщении.

Заповедник "Курильский" расположен в Южно-Курильском районе, состоит из двух участков на острове Кунашир и одного на островах Малой Курильской гряды.

Теги
ЯпонияРоссияКитайРеспублика КореяСахалинская областьЧукотский автономный округДальний Восток
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