{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Дальневосточники раскупают льготные билеты в преддверии новогодних праздников

В авиакассах Камчатского агентства воздушных и железнодорожных сообщений сказали, что на даты после 24 декабря все билеты в основном раскуплены
Аэропорт Петропавловска-Камчатского Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Аэропорт Петропавловска-Камчатского
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Агентства по продаже авиабилетов отмечают высокий спрос на субсидируемые билеты и билеты по плоским тарифам на Дальнем Востоке в преддверии новогодних праздников, сообщили ТАСС в компаниях.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ноябре подписал постановление о расширении перечня субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно на 2020 год. Сейчас в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута, со следующего года их станет 176.

"По поводу субсидированных билетов люди звонят почти каждый день. В 85% [случаев] их интересуют билеты в Москву, часто на летний период. Многие хотят улететь в новогодние праздники, но на этот период продажи субсидированных билетов нет", - сообщили в авиакассе "АСА" в Приморье.

В авиакассах Камчатского агентства воздушных и железнодорожных сообщений сказали, что на даты ближе к Новому году - после 24 декабря - в основном все выкуплено. "Многие дети едут в эти даты на каникулы. Однако на остальные числа в основном билеты взять можно, ажиотажа и очередей не наблюдается", - сказали в агентстве.

В "Приморском агентстве авиационных компаний" (сеть "Билетур") сообщили, что в Хабаровске осталось мало субсидируемых билетов на декабрьские даты по направлениям в Москву, а после 27 декабря их уже нет. Также отмечено, что субсидируемых билетов на 2020 год нет, и когда откроются продажи - неизвестно. В приморской авиакассе "АСА" сообщили, что продажу субсидируемых билетов на 2020 год открыли только "Уральские авиалинии". Авиакомпания предлагает жителям Владивостока лететь в двух направлениях: Санкт-Петербург и Екатеринбург с 12 января по 30 марта.

Продажи по плоским тарифам

В регионах также сейчас идет продажа билетов по тарифам, когда цена авиабилета не зависит от даты покупки и сезона . "Спрос на билеты по плоским тарифам есть всегда. Сейчас по плоским тарифам сложно уже найти билеты на лето: июль и август. На остальные месяцы, как правило, можно найти на интересующую дату", - рассказали ТАСС в авиакассе Камчатского бюро путешествий.

Высокий спрос на такие билеты отмечают и на Сахалине.

"Как и всегда, самым популярным направлением для сахалинцев является Москва. В середине осени открылась продажа до Москвы от "России", потому что "Аэрофлот" только на Сахалине открыли позже всех. Люди кинулись покупать билеты и с первых же дней начали все раскупать, сейчас уже продаются билеты от "Аэрофлота", они активно покупаются заранее. Спрос на билеты всегда огромный, но билеты [по плоским тарифам] есть по всем направлениям на следующий год, всем хватит", - сообщили агентству в авиакассах Южно-Сахалинска.

Во всех регионах страны, где действует программа плоских тарифов, продажа дешевых билетов от "Аэрофлота" и его дочерней компании "Россия" на следующий год началась еще 8 ноября. Для Сахалинской области на 2020 год были доступны только рейсы "России", так как правительство и "Аэрофлот" решали вопрос с договором о предоставлении субсидий. 27 октября этого года "Аэрофлот" возобновил рейсы по сахалинскому направлению, однако плоские тарифы для островитян теперь субсидируются за счет областного бюджета.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Медведев: закон о надежном интернете не направлен на создание запретов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС