Дальневосточники раскупают льготные билеты в преддверии новогодних праздников

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Агентства по продаже авиабилетов отмечают высокий спрос на субсидируемые билеты и билеты по плоским тарифам на Дальнем Востоке в преддверии новогодних праздников, сообщили ТАСС в компаниях.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ноябре подписал постановление о расширении перечня субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно на 2020 год. Сейчас в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута, со следующего года их станет 176.

"По поводу субсидированных билетов люди звонят почти каждый день. В 85% [случаев] их интересуют билеты в Москву, часто на летний период. Многие хотят улететь в новогодние праздники, но на этот период продажи субсидированных билетов нет", - сообщили в авиакассе "АСА" в Приморье.

В авиакассах Камчатского агентства воздушных и железнодорожных сообщений сказали, что на даты ближе к Новому году - после 24 декабря - в основном все выкуплено. "Многие дети едут в эти даты на каникулы. Однако на остальные числа в основном билеты взять можно, ажиотажа и очередей не наблюдается", - сказали в агентстве.

В "Приморском агентстве авиационных компаний" (сеть "Билетур") сообщили, что в Хабаровске осталось мало субсидируемых билетов на декабрьские даты по направлениям в Москву, а после 27 декабря их уже нет. Также отмечено, что субсидируемых билетов на 2020 год нет, и когда откроются продажи - неизвестно. В приморской авиакассе "АСА" сообщили, что продажу субсидируемых билетов на 2020 год открыли только "Уральские авиалинии". Авиакомпания предлагает жителям Владивостока лететь в двух направлениях: Санкт-Петербург и Екатеринбург с 12 января по 30 марта.

Продажи по плоским тарифам

В регионах также сейчас идет продажа билетов по тарифам, когда цена авиабилета не зависит от даты покупки и сезона . "Спрос на билеты по плоским тарифам есть всегда. Сейчас по плоским тарифам сложно уже найти билеты на лето: июль и август. На остальные месяцы, как правило, можно найти на интересующую дату", - рассказали ТАСС в авиакассе Камчатского бюро путешествий.

Высокий спрос на такие билеты отмечают и на Сахалине.

"Как и всегда, самым популярным направлением для сахалинцев является Москва. В середине осени открылась продажа до Москвы от "России", потому что "Аэрофлот" только на Сахалине открыли позже всех. Люди кинулись покупать билеты и с первых же дней начали все раскупать, сейчас уже продаются билеты от "Аэрофлота", они активно покупаются заранее. Спрос на билеты всегда огромный, но билеты [по плоским тарифам] есть по всем направлениям на следующий год, всем хватит", - сообщили агентству в авиакассах Южно-Сахалинска.

Во всех регионах страны, где действует программа плоских тарифов, продажа дешевых билетов от "Аэрофлота" и его дочерней компании "Россия" на следующий год началась еще 8 ноября. Для Сахалинской области на 2020 год были доступны только рейсы "России", так как правительство и "Аэрофлот" решали вопрос с договором о предоставлении субсидий. 27 октября этого года "Аэрофлот" возобновил рейсы по сахалинскому направлению, однако плоские тарифы для островитян теперь субсидируются за счет областного бюджета.