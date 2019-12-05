В Приморье работавшие летом 400 школьников получат дополнительные выплаты от региона

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Четыреста школьников в Приморском крае, получающие пенсию по потери кормильца и работавшие в летний период, получат дополнительные выплаты от региона. Соответствующая мера социальной поддержки начинает действовать в регионе с декабря текущего года, сообщила в четверг пресс-служба администрации Приморского края.

"С декабря в Приморье для несовершеннолетних получателей региональной доплаты к пенсии, работавших во время летних каникул, действует новая мера социальной поддержки. По предварительным данным, выплату могут получить около 400 приморских школьников", - говорится в сообщении.

В департаменте труда и социального развития региона отметили, что социальная выплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма пенсии и доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера - 9 988 рублей.

По информации пресс-службы, выплаты осуществляются в соответствии с госпрограммой "Содействие занятости населения". Отмечается, что на эти цели до конца 2020 года в региональном бюджете предусмотрено 3,3 млн рублей.