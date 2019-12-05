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Хинштейн уверен, что кабмин одобрит проверку на полиграфе кандидатов в Росгвардию

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции заявил, что проект отзыва правительства на документ положительный

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство даст положительный отзыв на законопроект о проверке на полиграфе при поступлении на службу в Росгвардию. Об этом в четверг журналистам сообщил один из его авторов, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"По полиграфу [отзыв] должен быть со дня на день, но, я думаю, что там никаких проблем не возникнет. Проект отзыва там уже подготовлен, он положительный", - сказал он, выразив надежду, что инициатива пройдет первое чтение до конца года.

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