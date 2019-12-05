Рособрнадзор опубликовал рекомендации сдающим ЕГЭ по информатике

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты Федерального института педагогических измерений рекомендуют участникам Единого государственного экзамена по информатике 2020 года для его успешной сдачи обратить внимание на развитие способности к логическому мышлению. Об этом в четверг сообщается на сайте Рособрнадзора.

"При подготовке обучающихся к ЕГЭ 2020 года следует обратить особое внимание на освоение теоретических основ информатики, в том числе раздела "Основы логики", с учетом тесных межпредметных связей информатики с математикой, а также на развитие метапредметной способности к логическому мышлению", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что результаты экзамена несколько улучшились в 2019 году, однако участники допускают типичные ошибки в некоторых заданиях. Например, затруднения возникли в заданиях, где требовалось определить объем памяти, необходимый для хранения графической информации, строить и преобразовывать логические выражения.