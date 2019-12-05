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Новый год и Рождество - 2020

Опрос: большинство работодателей планируют провести новогодние корпоративы

Для большей части опрошенных новогодний корпоратив является отдыхом от работы и тимбилдингом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Большинство российских работодателей (62%) планируют провести новогодние корпоративы для своих сотрудников и только 38% отказывается устраивать праздник. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы Работа.ру.

Большинство из тех (77%), кто планирует провести корпоратив, проведут это мероприятие на вне офиса и только 23% проведут предновогодний праздник в своем же офисе. Большинство корпоративов (85%) пройдут с алкогольными напитками и только 15% откажутся от спиртного.

Для большинства опрошенных новогодний корпоратив - это отдых от работы и тимбилдинг.

Те, кто отказывается от новогоднего корпоратива, мотивируют это тем, что не считают необходимым проводить подобное мероприятие и потому что не выделили на это средства.

В пресс-службе Работа.ру рассказали, что опрос проводился в ноябре среди 700 представителей российских компаний, в том числе руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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