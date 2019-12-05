Стандарт, разрешающий сужение парковочных мест, примут во II квартале 2020 года

МОСКВА. 5 декабря. /ТАСС/. Национальный стандарт, предполагающий возможность сужения размера парковочных мест для легковых автомобилей в городах, планируется утвердить во втором квартале 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.

"Стандарт находится на стадии разработки проектно-техническим комитетом 703 "Удобная дорога". Утверждение документа планируется во втором квартале 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время по стандартам длина парковочного места для легкового автомобиля составляет 2,5 м в ширину и 5,3 м в длину. Теперь предлагается при параллельной парковке вдоль дороги определить размеры парковочного места от 2 до 2,5 м в ширину и от 5,5 до 6,5 м в длину, а в случае, если парковка расположена под углом к дороге, - 2,5 м в ширину на 5 м в длину.

Ранее стандарты предполагалось утвердить в ноябре 2019 года, сообщала газета "Известия".