Суд не восстановил на службе полицейского Уметбаева, уволенного из-за дела Голунова

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд в удовлетворении исковых требований Уметбаева отказал", - сказал собеседник агентства.

Заседание суда проходило в закрытом от СМИ режиме.

Ранее Мосгорсуд отклонил аналогичные иски сержанта Романа Феофанова и бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы, полковника Андрея Щирова.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили. После этого начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров были уволены со службы, еще четверо сотрудников УВД по ЗАО уволены по итогам служебной проверки после уголовного дела в отношении журналиста.