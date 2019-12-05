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Новые школьные образовательные стандарты будут доработаны к 1 января

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о начале большого периода совместной работы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования планируется доработать к 1 января 2020 года, сообщила в четверг министр просвещения РФ Ольга Васильева на X съезде Российского книжного союза.

"Мы сейчас стоим перед новым большим периодом совместной работы, когда будут приняты стандарты после доработки. Доработка будет закончена, я надеюсь, к 1 января", - сказала Васильева.

Совет по ФГОС при Минпросвещения России 28 ноября одобрил новые школьные стандарты с последующей доработкой и утверждением. Их внедрение будет поэтапным с 2021 до 2024 года. В первой половине 2020 года будет проведен комплексный анализ готовности к введению стандартов на региональном и муниципальном уровнях.

Как отмечали в пресс-службе министерства, новые ФГОС не содержат новаций, которые могли бы привести к нагрузке на учащихся или иным "негативным последствиям", в них появилось конкретное содержание по каждой предметной области. В министерстве подчеркнули, что стандарты не нарушают вариативность и оставляют возможность для творчества педагогов.

Проекты обновленных стандартов были опубликованы весной для общественного и профессионального обсуждения. В сентябре Комитет гражданских инициатив и ряд экспертов в сфере образования предложили наложить мораторий на внедрение новых ФГОС, критикуя их, в частности, за архаичность, имитационный характер. В Минпросвещения говорили, что конкретизация ФГОС сделает работу педагогов более прозрачной и понятной со стороны.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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