СМИ: в Мозамбике 11 браконьеров получили 176 лет тюрьмы за охоту на слонов

ПРЕТОРИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Суд в Мозамбике приговорил каждого из 11 человек к 16 годам тюремного заключения за браконьерство в национальном парке Горонгоса. Об этом сообщила в среду южноафриканская радиостанция SABC.

"Столь строгий приговор должен послужить сигналом о том, что государство полно решимости наказывать браконьеров со всей суровостью, - заявил, зачитывая приговор, судья Мартиньо Чегере. - Надеюсь, что это заставит отказаться даже от самой мысли о нарушении закона в национальных парках". Все осужденные являются гражданами Мозамбика. Согласно поступившей информации, браконьеры нападали на слонов ради их бивней.

Такой приговор во многом определен тем, что во время продолжавшейся 16 лет гражданской войны в Мозамбике (1976-1992) браконьеры действовали безо всяких ограничений. В парке Горонгоса в этот период было убито 90% обитавших там слонов. Часть денег от продажи их бивней шла на поддержку сражавшихся с правительственными войсками повстанческих группировок.

Национальный парк Горонгоса был основан в 1920 году еще португальской администрацией. Расположенный в самом центре страны, он имеет площадь в 4 тыс. кв. км. Парк сейчас насчитывает более 100 тыс. крупных животных. Среди них 560 слонов, 580 бегемотов, 44 зебры, более 1 тыс. буйволов и 2 тыс. крокодилов.