Минздрав считает, что отмена запрета на продажу табака у школ увеличит число курильщиков

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Отмена запрета на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений может привести к росту потребления табака, в том числе среди молодежи. Об этом заявили в четверг ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ, комментируя идею пересмотреть запрет.

"Международные исследования показывают, что плотность сети розничной продажи табачной продукции, количество торговых точек на душу населения значительно влияют на распространенность потребления табака как среди детей, так и среди взрослых. Таким образом, отмена данного ограничения приведет к росту распространенности потребления табака, прежде всего среди несовершеннолетних, защита прав и законных интересов которых должна быть приоритетна", - говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве также отметили, что в том числе благодаря подобным мерам в мире удалось снизить число курящих подростков. Так, по данным опроса ВОЗ, в 2015 году распространенность курения среди подростков 13-15 лет снизилась вдвое по сравнению с 2004-м.

"Данное предложение противоречит утвержденной 18 ноября 2019 года Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу, одной из задач которой является защита несовершеннолетних граждан от потребления табака и иной никотинсодержащей продукции и воздействия окружающего табачного дыма", - добавили в Минздраве.

Ранее газета "Известия" сообщила, что ряд ассоциаций, объединяющих участников розничной торговли, попросили вице-премьера РФ Алексея Гордеева пересмотреть норму. Авторы письма обратили внимание на то, что в законе не разъясняется понятие "территория, предназначенная для оказания образовательных услуг" и не конкретизируются виды образовательных учреждений. Они также заявили, что в небольших населенных пунктах невозможно размещать торговые точки на таком расстоянии от учебных заведений.