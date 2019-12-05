Госдума и профильные ведомства выработают позицию по уголовным мерам против коллекторов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы вместе с представителями заинтересованных ведомств планируют к 9 декабря выработать позицию по готовящемуся законопроекту об уголовной ответственности для коллекторов. Об этом в четверг журналистам сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Мы приняли решение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность", - сказал Пискарев, уточнив, что в нее вошли представители Центробанка, Федеральной службы судебных приставов, Минюста, МВД, Генпрокуратуры РФ. Глава комитета заметил, что пока имеется рабочая версия законопроекта, на которую нет отзывов от заинтересованных ведомств.

"Надеюсь, мы в скором времени доложим о том, какая итоговая позиция по этому вопросу, - продолжил Пискарев. - Приняли решение собраться в понедельник в 15:00 уже с готовым заключением, решением и позицией всех структур, которые так или иначе заняты вопросами правового регулирования деятельности коллекторов".

Депутат напомнил, что сейчас "существует административное наказание за неисполнение ограничений, которые были введены совсем недавно" для коллекторов, но, "судя по докладам, сегодня эта мера недостаточно эффективная, поскольку она не предусматривает возможности для полноценного расследования, для принятия мер принуждения, задержания, ареста имущества в целях дальнейшего возмещения ущерба, если такой имеет место быть". В связи с этим депутаты предлагают применять уголовные меры в случае повторного правонарушения, включая тюремное заключение.

"Наказание в соответствии с тяжестью, - пояснил Пискарев. - Все виды санкций будут предусмотрены и учтены в соответствии с юридической техникой".