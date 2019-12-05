Активистам Greenpeace запретили проводить протесты на нефтяных платформах Shell

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Суд Шотландии запретил активистам природоохранной организации Greenpeace проводить акции протеста на уже выведенных из эксплуатации нефтяных платформах англо-голландской компании Shell в районе месторождения Brent, в 186 км к северо-востоку от Шетландских островов.

Согласно вердикту судей, подобные выступления являются "нарушением права собственности" компании, как это произошло во время предыдущей манифестации активистов 14 октября на двух из четырех платформ месторождения.

Причем им запрещено теперь проводить акции протеста ближе 500 метров от объектов компании, информирует газета The Guardian. Greenpeace также обязали оплатить судебные издержки Shell.

Представители Greenpeace выступают, в частности, против планов англо-голландской компании оставить в районе месторождения Brent 22-тонные бетонные опоры после запланированного демонтажа платформ. Внутри этих бетонных опор, как полагают экологисты, останутся "тысячи тонн опасных веществ", которые окажут негативное воздействие на окружающую среду.

Решение суда Шотландии вызвало резкую реакцию Greenpeace, а также других экологических организаций. "Это вызов для всех нас, - заявил исполнительный директор Friends of the Earth Scotland Ричард Диксон. - Экоактивистов лишают возможности совершить что-то впечатляющее для привлечения внимания к экологическому кризису - жизненно важной проблеме, о которой мы пытаемся рассказать всем".

Начиная с 1976 года на месторождении Brent добыто около 3 млрд нефти, что составляет десятую часть общей добычи углеводородов в Великобритании. Решение о закрытии месторождения было принято в 2017 году.